شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون ترد على تسريب البيانات: مفبركة.. وتعلن مقاضاة من يروج لذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، عن عزم الشركة التقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام، للإبلاغ عن إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، التى زعمت تسريب بيانات العملاء، واصفًا هذا الأمر بالتشهير ضد فودافون ببيانات ومعلومات مضللة بغرض الشهرة وزيادة المتابعين.

وأضاف "عصام"، لـ"الخليج 365": "منذ لحظة الإعلان عن حساب على فيس بوك تسريب بيانات فودافون، ونشره أرقام تزعم ذلك، قمنا بالتحقق من مدى صحة هذه البيانات، وتبين أنها غير صحيحة وبيانات مفبركة وعادة الغرض من نشر مثل هذه المعلومات المضللة والبيانات المزورة هو الشهرة وزيادة المتابعين".

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وتعد شركة فودافون مصر أكبر شركة محمول من حيث عدد المشتركين بالسوق وتستحوذ على حصة تصل إلى 44 مليون عميل، ومؤخرا وقعت استحوذت شركة فودافون العالمية على شركة فودافون مصر للخدمات الدولية إحدى شركات فودافون مصر فى السوق المحلية، باستثمارات بقيمة مليار جنيه، وذلك فى إطار قرار شركة فودافون العالمية للتوسع فى استثماراتها المباشرة فى مجال خدمات التعهيد فى مصر.

وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و93.42 مليون بنهاية مارس 2019.