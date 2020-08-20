شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 850 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بقيمة 10 جنيهات، عقب هبوط الأسعار مساء أمس الأربعاء بقيمة 20 جنيها للجرام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 850 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 728 جنيها.

عيار 21 يسجل 850 جنيها.

عيار 24 سجل 971 جنيها.

الجنيه الذهب 6800 جنيها.

أوقية الذهب 1930 دولار.

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هذا الهبوط في أسعار الذهب علي المستوي المحلي، جاء نتيجة تراجع سعر أوقية الذهب إلي 1930 دولارا نتيجة موجة بيع المعدن النفيس بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة.

وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية.

وتعرضت أسهم أوروبا لموجة بيع في أسواق الأسهم العالمية يوم الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مسار طويل وصعب لتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

كما انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق يوم الخميس متأثرة بخسائر وول ستريت بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن صناع القرار قلقون بشأن الضبابية التي تكتنف مسار التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.