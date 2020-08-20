شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار العملات اليوم.. لعدم وجود تعاملات بمناسبة العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 20-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442 هـ .

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار لليوم الثالث على التوالى أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، وثبت عند سعر 15.88 جنيه للشراء، 15.98 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى. سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار لليوم الثالث على التوالى أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، وثبت عند سعر 15.88 جنيه للشراء، 15.98 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.78 جنيه للشراء، 19.09 جنيه للبيع. Advertisements



سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 20.79 جنيه للشراء، 21.20 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 20.79 جنيه للشراء، 21.20 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليومبلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.55 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومبلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.55 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

وذكر البنك المركزي المصري أمس الأربعاء، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 ، علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020 ، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442 هـ .