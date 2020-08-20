شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالضغط على دعم القناة اللحظية الصاعدة ويحاول الثبات دونها، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون 0.7243، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 0.7065.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7110 والمقاومة 0.7240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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