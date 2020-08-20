شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول دعم القناة اللحظية الصاعدة، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك اكتساب العزم الإيجابي، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مناطق 47.60 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 44.40 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد