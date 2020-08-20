شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية منذ الصباح، ليبقى محصوراً داخل العلم المثلثي الصاعد الذي يظهر بالصورة، ولا زلنا بانتظار اختراق 43.05 لتأكيد الاندفاع نحو محطتنا الإيجابية التالية التي تتواجد عند 45.00، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 41.05 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد