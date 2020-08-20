شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة للانخفاض ويحاول كسر 26.90، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيدفع السعر للانخفاض نحو 25.06 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما يحتاج السعر للارتكاز على مستوى 26.90 ليستأنف مساره الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 29.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.40 والمقاومة 29.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد