شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي جديد ليهاجم مستوى 1934.86، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيجبر السعر على تحقيق انخفاض إضافي يستهدف مناطق 1901.80 مبدئياً، بينما يحتاج السعر للتماسك فوق 1934.86 لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 1967.90 وتمتد إلى 2008.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1920.00 والمقاومة 2000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد