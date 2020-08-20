شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته دون الدعم المكسور للقناة الصاعدة، ليبقى السيناريو السلبي فعالاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المتوقع يتواجد عند 1.2945، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون 1.3150.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط