شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار عند دعم القناة الصاعدة، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر والتوجه نحو مناطق 1.1710 مبدئياً، بينما ننتظر تفعيل الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك لتحفيز السعر على التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي عند 1.2070.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد