شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبتعد عن ذروة 27 شهرا مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى 27 شهرا ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية ، بعد نشر تفاصيل اجتماع السياسة النقدية الأخيرة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1812$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1836 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1869$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال السبعة أيام الأخيرة ، وبأكبر خسارة يومية منذ نيسان/أبريل الماضي ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى 27 شهرا عند 1.1965$.

Advertisements

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.13 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

أعطي محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد أيام 28-29 تموز/يوليو الماضي ، القليل من الأدلة حول ما إذا كان من الممكن حدوث تحول أكثر تشاؤما فى إطار السياسة النقدية الأمريكية فى الخريف المقبل.

سيتبنى المركزي الأمريكي هدفا متوسطا للتضخم، مع السعي إلى دفعه الوتيرة إلى ما فوق 2% لتعويض السنوات التي ظل فيها دون ذلك، مع التطلع إلى وضع حد أقصي لعائدات السندات الحكومية كجزء من مراجعة أوسع للسياسة النقدية.