شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "الباحة" توقع عقد شراكة مع "أسواق التميمي المحدودة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن قيام شركتها التابعة شركة المراكز الراقية المحدودة بتوقيع عقد مع شركة أسواق التميمي المحدودة، بغرض استئجار موقع سوبر ماركت بإحدى مجمعات شركة المراكز الراقية بمدينة الرياض.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن قيمة العقد تبلغ 31.186 مليون ريال، مُشيرة إلى أن العقد سيبدأ من تاريخ 1 يناير 2021 وينتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2041، قابل للتجديد مع الزيادة 10% من قيمة العقد.

وبحسب البيان، تصل مدة التعاقد إلى واحد وعشرون سنة ميلادية قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

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وتتوقع الشركة أن يظهر الاثر المالي الإيجابي للعقد ابتداءً من الربع الأول من العام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 380.8 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 602.2 ألف ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 14.78 % وانخفاض المصاريف الإدارية العمومية بنسبة 2.24% بالإضافة الى انخفاض مخصص الزكاة الشرعية للربع الأول.