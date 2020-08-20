شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الجوف الزراعية تُوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم عن النصف الأول 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 15 مليون ريال.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما يُعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم.
وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى 27 أغسطس الجاري، على أن يتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 11.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى زيادة المبيعات، وكذلك ارتفاع هامش الربح، وذلك بالرغم من زيادة المصروفات الأخرى نتيجة تسجيل هبوط قيمة أشجار نخيل بلغ 3.05 مليون ريال، وزيادة مصروف الزكاة نتيجة تسجيل فروقات زكوية عن أعوام سابقة بمبلغ 3.78 مليون ريال.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 18.4 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 7.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.
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