شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع الوطنية تتكبد خسائر بـ 189 مليون ريال بالربع الثاني لانخفاض أسعار البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة التصنيع الوطنية، المُعلنة اليوم الخميس، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 188.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 212.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 169.2 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 87.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وإنخفاض حصة الشركة في ارباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالإضافة الى انخفاض في قيمة بعض الأصول الغير متداولة لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة (شركة تابعة).

وتراجعت المبيعات إلى 486.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 731.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 265.3 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 1.1 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 76.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 1.3 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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