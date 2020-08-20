شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 3 شركات تأمين بالسعودية تستحوذ على 57.3% من إجمالي الأقساط المكتتبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استحوذت ثلاث شركات تأمين بالسعودية على نحو 57.3% ما يعادل 7.3 مليار ريال من إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الأول من العام الجاري، البالغة 12.74 مليار ريال.

والشركات الثلاثة هي "بوبا العربية" و"التعاونية" و"ميد غلف"، وذلك بحصص 27.2 و20.2 و9.9% على التوالي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبلغ نصيب الأفراد من الأقساط المكتتبة نحو 12 %خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 9.8 %للفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما بلغ نصيب الأسد للمنشآت الكبرى حصة 66.5 %بتراجع 69.3 في المائة، بينما شكلت المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حصصاً بلغت 13.8 و4.8 و2.9 %على التوالي.

وارتفع صافي تعويضات شركات التأمين لعملائها خلال الربع الأول من العام الجاري 3.7 % "أعلى وتيرة ارتفاع منذ مطلع عام 2016"، إذ بلغ 6.56 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.3 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

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وزادت أقساط التأمين الصحي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.8% إلى 7.6 مليار ريال، لكن أقساط تأمين السيارات تراجعت 11.7% إلى 2.7 مليار ريال في ذات الفصل، عبر المقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وتعتزم مؤسسة النقد نشر تقرير قطاع التأمين بصفة سنوية، مع الاستمرار في نشر مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع على نحو ربع سنوي ابتداءً من هذا الربع، حيث يقارن هذا التقرير أداء قطاع التأمين للربع الأول من عام 2020 مع الربع المماثل من العام السابق.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام مؤسسة النقد بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منذ أيام التقرير السنوي الثالث عشر عن قطاع التأمين في المملكة، الذي يُبرز نتائج القطاع خلال العام 2019م، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وبحسب التقرير الذي نشر على موقع المؤسسة في وقت سابق؛ فقد شهد قطاع التأمين نمواً بقرابة 8% في عام 2019م ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 37.89 مليار ريال، وهو ما يشكّل أول ارتفاع خلال ثلاث السنوات الماضية، حيث ساهم التأمين الصحي وتأمين الممتلكات والمسؤولية بالحصة العظمى لهذا الارتفاع.