شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يطرح مسودة قانون لضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ​أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرح مشروع (مسودة) ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي، انطلاقاً من جهودها المستمرة لتطوير القطاع، ولدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن طرح تلك المسودة يتسهدف تسهيل حصولها على المنتجات التأمينية بتغطيات وأسعار عادلة، داعيةً في هذا الصدد العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع.

وأوضحت "ساما"، أن الضوابط الجديدة ستمكن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار، وذلك من خلال تنظيم قيام وسطاء التأمين المرخصين من قِبل المؤسسة بإنشاء أوعية مخاطر التأمين الصحي لهذه المنشآت.

وقالت المؤسسة إن ذلك الغرض منه جمع مخاطر هذه المنشآت في وعاء مخاطر واحد للحصول على تغطية التأمين الصحي بمبدأ الأعداد الكبيرة، مشيرا إلى أن تلك الضوابط الجديدة ستساهم الضوابط في إعطاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة قيمة إضافية في التفاوض مع شركات التأمين؛ للحصول على التغطية التأمينية المناسبة وبسعر عادل.

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ولفتت إلى أن ذلك سيأتي في ظل تنظيمات واشتراطات محددة لآلية إنشاء أوعية المخاطر تضمن التنافسية وجودة الخدمات المقدمة. كما تتطلع المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة ما بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والوسيط والشركة، بما يضمن حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتوفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من التغطية التأمينية.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال (30) يوماً، ابتداءً من تاريخ 19 أغسطس الجاري عبر البريد الإلكتروني، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط.

ومؤخراً، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إصدار تقريرها الربعي الأول عن أداء قطاع التأمين في المملكة، الذي يُبرز نتائج القطاع المتعلقة بالربع الأول للعام 2020.

وأظهر التقرير المنشور على موقع "ساما" الإلكتروني المؤشرات للربع الأول في قطاع التأمين،حيث أشار إلى نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بأكثر من 6% مقارنة بالربع الأول من عام 2019.

وبحسب التقرير انخفض المعدّل المجمّع إلى أقل من 100% على عكس الربع الأول من عام 2019م.