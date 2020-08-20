شكرا لقرائتكم خبر عن الزكاة والدخل السعودية تكشف عن السماح بتقسيط المستحقات الضريبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، حمود الحربي، إن مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين" والتي تم تمديدها حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020 وأطلقت في وقت سابق لتخفيف تداعيات كورونا، لا تعني الإعفاء من الضريبة، بل تُبقى قيمة الضريبة مستحقة مع إمكانية تقسيطها.

وقال إن المبادرة تعفِي المكلفين المسجلين لدى الهيئة من غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تقديم إقرارات ضريبية كان يجب تقديمها قبل تاريخ 18 مارس 2020 وترتب على تقديمها بشكل متأخر استحقاق الغرامات النظامية، بحسب "العربية".

وأوضح أن المبادرة تشتطر أنه في حال تعديل إقرار سبق تقديمه، وترتب عليه مبالغ ضريبية مستحقة بالزيادة، على أن يتم السداد أو تقديم طلب خطة تقسيط في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.

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وبين الحربي أن طلب تقسيط المبالغ المستحقة، لا يشترط فيه أي دفعة مقدمة، ولا يشترط به أي سقف للموافقة عليه، لكن يجب تقديمه قبل 30 سبتمبر 2020 للإعفاء من الغرامات، ويبقى أصل الضريبة واجب السداد.

وأشار إلى أن المبادرات التي أطلقت أخيراً زادت على 15 مبادرة استفاد منها الكثير من المكلفين بدفع الزكاة أو الضريبة، فمثلاً استفاد من مبادرة تأجيل سداد الزكاة 637 ألف مكلف، في حين استفاد من 228 ألف مكلف من مبادرة تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة لدى الجمارك السعودية.

وكشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة مؤخرا، مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة.