شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.49% بالمستهل.. و"جى إف إتش" تحصل على حكم لصالحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.49% خاسراً 11.07 نقطة ليصل إلى مستوى 2235.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.1 مليون سهم محققة ما قيمته 141.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2534 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.51%، تلاه قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.58%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.24%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 4.41%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 2.54%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.62%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 57 مليون ورقة بقيمة 35.4 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 2.31%.

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وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أنه صدر حكم يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس، من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات لصالح المجموعة، يلزم الحكم أحد الشركاء بإعادة رسوم مستلمة مسبقاً والبالغة 20 مليون دولار أمريكي إلى المجموعة، كما تم رفض دعوى مطالبة أخرى مرفوعة ضد المجموعة من قبل ذات الشريك على أحد مشاريع البنية التحتية.

فيما أعلنت إدارة البورصة انتهاء فترة الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة دار التكافل اليوم الخميس.