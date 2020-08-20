شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسهم أوروبا بفعل رؤية قاتمة للمركزى الأمريكى بشأن التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت أسهم أوروبا لموجة بيع في أسواق الأسهم العالمية اليوم الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مسار طويل وصعب لتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.2 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، فيما انخفض قطاع التعدين 2.7 بالمئة بسبب هبوط أسعار المعادن الأساسية.

وهبطت قطاعات أخرى شديدة التأثر بالاقتصاد مثل البنوك وشركات صناعة السيارات والنفط والغاز ما يتراوح بين 1.6 بالمئة و1.9 بالمئة.

وهوى سهم أنتوفاجاستا التشيلية للتعدين 4.3 بالمئة بعد أن سجلت الشركة انخفاضا بنسبة 22.4 بالمئة في الأرباح الأساسية للنصف الأول بفعل انخفاض مبيعات النحاس، لكنها قالت إنها ستقدم توزيعات أرباح مؤقتة.

Advertisements

ومن بين أبرز الرابحين، قفز سهم إنتركونتننتال هوتيلز جروب 2.6 بالمئة وربح سهم أكور الفرنسية اثنين بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة فرنسية أن شركة تشغيل الفنادق تدرس اندماجا.