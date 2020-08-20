شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الخميس بالسوق المحلية.. الكندوز من 110 إلى 140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 20-8-2020 استقرارا بمحلات الجزارة فى القاهرة الكبرى والجيزة، وفقا لما أكدته شعبة القصابيين بالغرفة التجارية، حيث سجلت اللحوم الكندوز110-140 جنيها، والسجق 110-140 جنيها للكيلو، اللحم المفروم العادى 110-140 جنيها للكيلو.

وسجلت اللحوم الضأن 120-140 جنيها، بينما استقرت أسعار اللحوم الجملى 100-120 جنيها، أسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيها للكيلو، الكبدة بين 120-140 جنيها للكيلو، البرجر البلدى 120-140 جنيها للكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيها .

وتشير البيانات التى وردت عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات اللحوم كانت ضمن قائمة أهم السلع التى ساهمت فى تراجع الواردات خلال مايو الماضى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 4.16 مليار دولار مايو الماضى، مقابل 6.78 مليار دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 38.7%.

وضمت قائمة أهم السلع التى تراجعت وارداتها كلا من المواد الأولية من الحديد أو الصلب إلى 261.2 مليون دولار، مقابل 284.4 مليون دولار مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 26.9%، يليها الواردات من المواد الكيماوية عضوية وغير عضوية وبلغت 190 مليون دولار مايو الماضى، مقابل 260 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 26.9%.