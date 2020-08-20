شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتوقع تعافي الطلب على النفط لقرب مستوياته قبل الأزمة بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الطلب العالمي على النفط سيتعافى إلى 97% من مستواه قبل الأزمة في الربع الرابع.

وأوضحت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ خلال اجتماعها أمس أنها ترى مؤشرات على تراجع في تراكم المخزونات في يوليو وتقلص الفجوة بين العرض والطلب النفطي، بحسب "رويترز".

وجاء الاجتماع لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط الهادفة لدعم أسعار الخام في ظل جائحة فيروس كورونا. وبلغ معدل الالتزام بالتخفيضات إلى نحو 95 إلى 97 %، في يوليو 2020.

Advertisements

والمعدل مرتفع بمعايير أوبك ففي يوليو كانت السعودية، أكبر مُصدر للخام في المنظمة، ما زالت تضخ النفط دون المعدل المستهدف لها فيما ضخت العراق ونيجيريا، اللتان تخلفتا عن الامتثال مقارنة مع أعضاء أوبك الخليجيين

ومن المستبعد أن تعدل أوبك+ سياستها للإنتاج، التي تدعو حاليا إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.7 مليون برميل يوميا حتى الشهر الجاري.

والاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ سيجرى في 17 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أن وتيرة تعافي سوق النفط تبدو أبطأ مما كان متوقعا مع تنامي مخاطر حدوث موجة ثانية طويلة من الجائحة.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية لكن الخام قلل خسائره على الرغم من صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضا دون التوقعات.