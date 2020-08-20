شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يؤسس شركة عقارية لتلبية الطلب على الإسكان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن صندوق الاستثمارات العامة، "السيادي السعودي"، عن إطلاق "روشن العقارية"، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، بهدف تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن "روشن العقارية" تركز جهودها على الإسهام في تنمية قطاع الإسكان من خلال تطبيق أفضل المعايير، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة من مختلف شرائح المجتمع.

وينصب تركيز الشركة على توفير أحياء ومشاريع حضرية متنوعة ليتمكن جميع المواطنين في المملكة من الاستفادة منها، وستسهم عمليات تطوير وإنشاء هذه المشاريع في إيجاد الكثير من فرص العمل في قطاع البناء والإنشاءات والصيانة وقطاعات البنى التحتية ذات الصلة.

وستعزز الشركة مساهمة الصندوق السيادي السعودي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، حيث ستقوم بدعم وتنمية قطاع المقاولات ومواد البناء من خلال تبني طرق بناء مبتكرة وتقنيات حديثة في بناء البنية التحتية، إلى جانب التركيز على تطوير ورفع المعايير لدى القطاع المحلي.

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ويأتي تأسيس الشركة ضمن الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة، وفق برنامج الصندوق (2018 - 2020)، عبر الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز ملكية المنازل في المملكة ليصل معدلها إلى 70% والإسهام في رفع مستوى جودة الحياة.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) في وقت سابق عن استثمار نحو 4.7 مليار دولار في 3 صناديق مؤشرات متداولة بالسوق الأمريكي.

وأوضح صندوق الاستثمارات أنه قام بشراء حصة بقيمة 1.86 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر لقطاع المرافق" وحصة بقيمة 1.59 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر للقطاع العقاري" وحصة بقيمة 1.2 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر للمعدات".

وأعلن صندوق الاستثمارات عن استحواذه على حصة 2.33% في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقام صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) بشراء حصة 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.