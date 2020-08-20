شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "جي إف إتش" يتوقع تحقيق أرباح أفضل بالربع الثالث ويكشف عن حجم السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة جي إف إتش المالية، المُدرجة بأسواق الكويت ودبي والبحرين، إن سيولة المجموعة تفوق ملياري دولار وأن الصورة الحالية للسوق بعد الفصل الأول أوضح بشكل كبير، متوقعاً أن تحقق المجموعة تعافي بالعمليات والأرباح في الربع الثالث بشكل أكبر.

وأشار إلى أن المجموعة لم تحقق أرباحاً فعلية بالربع الأول والثاني من العام الجاري مع دمج النتائج ويعود ذلك لأخذ الشركة لسياسة تحفظية مثل زيادة السيولة وإصدار صكوك في الربع الأول بـ300 مليون بالإضافة لـ200 مليون بالربع الثاني، بحسب "قناة العربية".

ولفت إلى أن النتائج المالية في البحرين تعطي الشركات الفرصة بعدم الإفصاح عن الربع الأول لإعطاء المزيد من الوقت لتدقيق النتائج عبر مدققين خارجيين ويتم اعتمادهم للبنك المركزي.

وأضاف بسبب ظروف الكورونا لم يتمكن المدققون من الحضور وإتمام عملية الفحص الفني للحسابات، وبالتالي تم تأجيل وإدماج الفصل الأول والثاني وإعلان نتائج نصف السنوية.

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وأكد أن أوضاع السوق ستظل مليئة بالتحديات بسبب كورونا، فإننا رغم ذلك نرى أن هناك فرصاً متاحة لخوض استثمارات واعدة، وإعادة هيكلة أنشطة الأعمال، لتحقيق عوائد قوية وقيمة كبيرة للمستثمرين والمساهمين.

وبين أن ذلك يشمل مواصلة التركيز على الاستثمار في القطاعات الدفاعية، مثل التعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا، وغيرها من الأصول المحققة للدخل.

وبحسب القوائم المالية للمجموعة، فإن قيمة الأرباح الصافية الموحدة لديها بلغت 20.39 مليون دولار خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام، في مقابل ما مقداره 48.43 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 57.9%.

ويشار إلى أن مجموعة جي إف إتش حققت صافي أرباح بلغ 80.1 مليون دولار خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 114.1 مليون دولار خلال العام 2018.