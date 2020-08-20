شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يفشل بتأكيد الاختراق-تحليل - 20-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بتأكيد اختراقه للحاجز المستقر عند 139.65 لنلاحظ تقديمه لإغلاق سلبي دونه وليجبره ذلك على تشكيل ارتداد سلبي بوصوله نحو 138.65, الثبات المتكرر دون هذا الحاجز قد يجبره علة تكبد المزيد من الخسائر خلال الفترة القريبة لينجذب بذلك نحو 137.70 وصولا لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 136.60.

أما اندفاع السعر فوق الحاجز والثبات فوقه, فإن ذلك سيعده للمسار الصاعد وليمكنه من تسجيل العديد من الأهداف الإضافية بانجذابه أولا نحو 140.80 ومن ثم ليحاول الوصول نحو المحطة الرئيسية الثانية المستقرة عند 142.80.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.60 و 137.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت