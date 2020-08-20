شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يؤكد السلبية المؤقتة- تحليل - 20-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمركز عند 126.70 مقتربا بذلك من الهدف السلبي الأول المستقر عند 124.90.

استمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتذبذبه دون مستوى 50, فإن ذلك سيجبر السعر على تشكيل المزيد من التداولات السلبية لينجذب بذلك نحو 124.30 وصولا لدعم القناة الصاعدة المتمركز عند 123.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.00 و 124.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط