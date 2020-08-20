شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يؤكد السلبية المؤقتة- تحليل - 20-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمركز عند 126.70 مقتربا بذلك من الهدف السلبي الأول المستقر عند 124.90.
استمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتذبذبه دون مستوى 50, فإن ذلك سيجبر السعر على تشكيل المزيد من التداولات السلبية لينجذب بذلك نحو 124.30 وصولا لدعم القناة الصاعدة المتمركز عند 123.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.00 و 124.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يؤكد السلبية المؤقتة- تحليل - 20-8-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.