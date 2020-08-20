شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبحث عن العزم– تحليل - 20-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر البلاتين للتذبذب دون مستوى 980.00 متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمتمركز حاليا دون مستوى 80 لنلاحظ تشكيله لموجه سلبية مؤقتة مقتربا بذلك من الدعم الأولي المستقر عند 915.00. استمرار تذبذب السعر فوق الدعم الحالي يدعونا لانتظار تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي ليؤكد ذلك سيطرة الميل الصاعد ولنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 1040.00 وصولا نحو 1105.00 بتداولات الفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 980.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد

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