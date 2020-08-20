شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بانتظار تأكيد الاختراق– تحليل -20-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس بانتظار تأكيده لاختراق الحاجز النفسي المتمركز عند 3.000 ليعزز ذلك الاستمرارية الإيجابية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 3.1200 وصولا نحو 3.3000.

لابد من التنويه إلى أن استمرار تذبذب السعر دون الحاجز الحالي قد يجبره على تأجيل الهجوم الصاعد وليبدأ بتشكيل بعض التذبذبات التصحيحية السلبية لينجذب بذلك نحو 2.8500 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9000 و 3.1200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتأكيد الاختراق