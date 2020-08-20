شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مسيرات مكاسبه اليومية التي توقفت الأمس لأول مرة في سبعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ الثالث من آب/أغسطس للجلسة السادسة في سبعة جلسات أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1842، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1838 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1854، بينما حقق الأدنى له عند 1.1831.

هذا وتترقب المستثمرين حالياً من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف البنك المركزي الأوروبي عن محضر اجتماعه الأخير والذي أقر من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من آب/أغسطس والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 33 ألف طلب إلى 930 ألف طلب مقابل 963 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 486 ألف طلب إلى 15.0 مليون طلب مقابل 16,486 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 21.0 مقابل 24.1 في تموز/يوليو الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 2.0% في حزيران/يونيو الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 تموز/يوليو والذي تطرق من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكون الوضع الحالي المحيط بجائحة كورونا يمكن أن "يؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القريب ويشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط".

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 21.99 مليون ولقي 775,893 شخص مصرعهم في 216 دولة.