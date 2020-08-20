شكرا لقرائتكم خبر عن مصر صدرت "عنب" بـ992 مليون جنيه فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الصادرات المصرية من العنب صدارة قائمة السلع الزراعية التي تم تصديرها في شهر مايو الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية من العنب الطازج نحو 62 مليون و878 ألف دولار، تساوي 992 مليون جنيه "16 جنيه متوسط سعر الدولار"، مقابل 38 مليون و587 ألف دولار في شهر مايو من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 24 مليون و291 ألف دولار.

وضمت قائمة السلع الزراعية التي زادت صادرتها خلال نفس الفترة كلا من، الثوم وكانت صادراته بقيمة 7 ملايين و167 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 4 ملايين و177 ألف دولار في مايو عام 2019، بزيادة بلغت 2 مليون و990 ألف دولار، يليها اليوسفي وكانت صادراته بقيمة 2 مليون و837 ألف دولار مايو الماضي، مقابل مليون و7 آلاف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت مليون و830 ألف دولار.

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وبلغ إجمالي الصادرات المصرية من السلع الزراعية نحو 170 مليون و863 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 245 مليون و17 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 47 مليون و154 ألف دولار.

وتراجعت جملة الواردات المصرية من السلع الزراعية بشكل كبير، حيث بلغت الواردات المصرية منها نحو 428 مليون و930 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 737 مليون و180 ألف دولار في شهر مايو من العام الماضي 2019، بتراجع 308 مليون و250 ألف دولار.