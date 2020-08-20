شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الدواجن: الأسعار مستمرة فى الانخفاض وسجلنا أدنى مستوى فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن سوق الدواجن يشهد انخفاضا فى الأسعار بفضل زيادة المعروض وانخفاض الطلب بسبب فترة عيد الأضحى، موضحًا أن أسعار الدواجن اليوم تعتبر هى الاقل هذا العام، حيث إن سعر الكيلو فى المزرعة 18 جنيها .

وأشار السيد فى تصريحات خاصة لــ"الخليج 365" أن الدواجن والتى تمثل الأكلة الشعبية الثانية فى مصر بعد الفول والطعمية أصبحت من السلع التى يتم إنتاجها محليا وبها فائض فى السوق ولذلك فإن فرص التصدير للدواجن متاحة خاصة فى ظل تحقيق الاكتفاء الذاتى محليا.

وأشاد السيد بالإجراءات التى اتخاذتها وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية من أجل زيادة الاستثمار الداجنى عقب إعلان مصر دولة خالية من انفلونزا الطيور ولذلك فرص جذب استثمارات للقطاع مفتوحة حاليا وقد يدخل إليها مستثمرين جدد .

وعن فرص التصدير أكد رئيس شعبة صناعة الدواجن أن المنتج المصرى من الدواجن يتمتع بجودة تساعده على التنافس أمام الدول الأخرى التى تتمتع بميزة السعر المنخفض ومنها البرازيل ولكن فيما يخص نصر فسمعة الإنتاج المصرى من حيث الجودة تفوق هذه الأسواق وقد يعوض فرق الجودة فارق السعر خلال المنافسة خاصة وان دول الخليج تفضل الإنتاج المصرى عن غيره نظرا لقرب المسافات.

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يذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أكد أن أسعار الدواجن بالأسواق الآن تسجل أقل سعر لها منذ بداية عام 2020، حيث انخفضت أسعار الدواجن البيضاء مسجلة انخفاضاً جنيهين فى الكيلو ليصبح السعر فى المزرعة 19 جنيهاً، بعدما سجل السعر فى بداية الأسبوع 21 جنيهاً، وبلغ سعر الدواجن للمستهلك يتراوح بين 22-24 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

ووصف عبد العزيز السيد، تلك الأسعار بأنها متدنية فى ظل الأوضاع التى يمر بها السوق حاليا.

وأوضح أن سوق الدواجن يشهد حالة من الركود حاليا وهى التى أدت لانخفاض الأسعار، معللا أسباب الركود بأنها تتعلق بالحالة الاقتصادية للمواطن التى تأثرت خلال الفترة الماضية بسبب الظروف العالمية التى نمر بها، بجانب قرار خفض ساعات عمل المطاعم الذى أدى لانخفاض الطلب.

وأعرب رئيس شعبة الدواجن، عن توقعاته بعودة الأسعار لطبيعتها مجددا خلال الفترة المقبلة وتحديدا إذا قررت الحكومة السماح للمطاعم بساعات عمل أكبر.