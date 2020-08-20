شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً يوم أمس ليخترق مقاومة القناة الهابطة ويستقر فوقها، ليقدّم إشارات على توجه السعر لبدء تصحيح صاعد للموجة الهابطة الأخيرة، لكننا نلاحظ أن السعر لا يزال دون مقاومة أفقية محورية تتواجد عند 0.9186، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية واضحة قد تدفع السعر للانخفاض من جديد.

لذلك، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.9186 سيقود السعر لإجراء تصحيح صاعد يتواجد هدفه الأول عند 0.9305، بينما كسر 0.9110 سيعيد السعر إلى المسار الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 0.9000.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9060 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير