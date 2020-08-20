شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – تحليل - 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من الثبات طويلاً فوق مستوى 0.7243، ليتداول بسلبية ملحوظة ويختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونرجّح كسر هذا المستوى لفتح الطريق أمام بدء تصحيح هابط للموجة الصاعدة التي تظهر بالصورة، لتبدأ الأهداف السلبية باختبار مناطق 0.7065.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من الاندفاع صعوداً لاختراق مستوى 0.7243 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7110 والمقاومة 0.7240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط