شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه مقاومة قوية – تحليل - 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بمحاولات اختراق مستوى 43.05 لكنه يجد مقاومة قوية هناك، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتأكيد الاختراق وفتح الطريق أمام الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 45.00.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 41.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد