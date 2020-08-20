شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر أرضية الدعم – تحليل - 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الفضة ضغط سلبي واضح يوم أمس ليهاجم مستوى الدعم المحوري 26.90، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بميل صاعد ليحاول الابتعاد عن هذا المستوى، تدعمه الإشارات الإيجابية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 29.80.

من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون متوقعاً لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 26.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.40 والمقاومة 29.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد