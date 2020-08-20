الذهب يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 20-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر الذهب بقوة يوم أمس ليكسر مستوى 1967.90 ويلامس مستوى 1934.86 بشكل مباشر، والذي يشكّل أرضية دعم قوية أمام السعر، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بإيجابية ليبتعد عن الدعم المذكور، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لبدء موجة صاعدة وتعويض الخسائر التي تكبّدها في الجلسات الماضية.
من هنا، فإننا نتوقع أن نشهد تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ عند 1967.90 وتمتد إلى 2008.80، بينما يمثل كسر 1934.86 مفتاح تكبّد خسائر إضافية تصل إلى 1901.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1920.00 والمقاومة 2000.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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