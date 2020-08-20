شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة – تحليل - 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليقترب الآن من مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي ودخوله مناطق التشبع في الشراء، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.3112 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.3260 مهم لاستمرار التوقعات السلبية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3140 والمقاومة 1.3280
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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