شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار مقابل الين من كسر مستوى 105.20 يوم أمس، ليرتد صعوداً بشكل قوي ويقترب من اختبار المقاومة المحورية 106.44، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع كبير في الشراء الآن، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ باختبار 105.20.
وبالتالي، سيبقى السيناريو الإجمالي الهابط قائماً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 105.20 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.30 والمقاومة 106.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
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