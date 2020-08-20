شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً واضحاً لخط الدعم الذي يظهر بالصورة واستقر دونه، مما يفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو اختبار محتمل لدعم القناة الصاعدة عند 1.2945.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.3150 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط