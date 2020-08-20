شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه ضغط سلبي – تحليل - 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية قوية يوم أمس ليصل إلى دعم القناة الصاعدة الآن، بالتزامن مع ظهور إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يحاول حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للارتداد صعوداً واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يمتد هدفه الرئيسي التالي إلى 1.2070، بينما يمثل كسر 1.1825 مفتاح امتداد الموجة الهابطة لتستهدف مستويات سلبية إضافية تبدأ عند 1.1710 وتمتد إلى 1.1645.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1940
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يواجه ضغط سلبي – تحليل - 20-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.