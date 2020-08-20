زين (ZAIN) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 20-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة عند مستوى 605 فلس،والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 590 فلس، في ظل تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 550 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 610 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 585.0 بينما مستوى المقاومة هو 593.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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