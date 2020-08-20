شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة (KGL) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات رابع جلسات الأسبوع الحالي امس الأربعاء عند مستوى 44 فلس، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 42 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى 42 فلس، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 35 فل.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43.2 بينما مستوى المقاومة هو 44.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط