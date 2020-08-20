شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 640 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 610 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 660 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 630 بينما مستوى المقاومة هو 645 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط