شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 39٫80 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 37 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة الهام عند 42 فلس كمستوى أول ثم 45 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 37 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.5 بينما مستوى المقاومة هو 40.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد