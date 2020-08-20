شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا فنادق (IFAHR) يستند على دعم قوي -تحليل صباحي- 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى وبقوة خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 24٫80 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي والقوي عند 20 فلس، كما تجاوز السهم الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 29 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 20 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 22.9 بينما مستوى المقاومة هو 25.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد