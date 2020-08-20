شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 28٫30 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 30 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، قد تضغط على السهم لأسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم 26٫50 فلس كمستوى أول ثم 20 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 30 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.8 بينما مستوى المقاومة هو 28.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط