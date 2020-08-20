شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء عند مستوى 2٫22 ريال، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، لينزلق بذلك السهم اسفل القناة الصادعة متوسطة الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 2 ريال كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫35 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.20 وبين مستوى المقاومة هو 2.25 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد