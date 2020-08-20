شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الوصول لهدفه السعري الأول عند مستوى 17٫50 ريال، وتجاوزه حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 18 ريال، في ظل استمرار الأداء الايجابي لمؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستويات قد تصل الى 20 ريال خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 17٫40 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 17.79 وبين مستوى المقاومة هو 18.27 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد