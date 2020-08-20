شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 0٫944 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 0٫97 ريال، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ ظهور انحراف سلبي ، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 0٫83 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫98 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.93 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.96 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط