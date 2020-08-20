شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 2٫455 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 2٫2 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫7 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.41 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.50 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط