شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل الجلسة سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية عقب الكشف عن محضر اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الخميس لتلحق بنظيرتها الأمريكية عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 تموز/يوليو تطرق من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكون الوضع الحالي المحيط بجائحة كورونا يمكن أن "يؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القريب ويشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط".

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.67% ليخسر 10.75 نقطة ويصل إلى المستوى 1,602.98، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.88% ليخسر هو الأخر 202.96 نقطة ويصل إلى المستوى 22,907.65.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.26% ليخسر 59.95 نقطة ويصل إلى المستوى 4,680.73، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.08% ليخسر هو الأخر 36.65 نقطة ويصل إلى المستوى 3,371.48.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 1.98% ليخسر 498.59 نقطة ويصل إلى المستوى 24,680.32، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 2.94% ليخسر هو الأخر 69.43 نقطة ويصل إلى المستوى 2,291.11.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.64% ليخسر 75.09 نقطة ويصل إلى المستوى 11,676.20، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.90% ليخسر هو الأخر 55.24 نقطة ويصل إلى المستوى 6,112.40.